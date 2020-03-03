Стало известно о провале ведущего «Дом-а2» Антона Беккужева на его прошлой работе





Многим поклонникам телешоу «Дом-2» известно, что перед тем, как стать ведущим на телестройке, Антон Беккужев трудился в должности главного редактора журнала «Дом-2». Теперь печатная версия издания перестала существовать. При этом многие поклонники винят в этом бывшего редактора. По их мнению, именно после прихода телеведущего на должность шеф-редактора, журнал стал терять свою популярность среди читателей.Однако, как стало известно, организаторы проекта решили смилостивиться над Антоном Беккужевым и пока не стали закрывать онлайн-версию журнала «Дом-2». При этом, руководство разрешило Антону встать у руля данного проекта.