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В марте смартфоны Huawei обновят прошивку EMUI 10 на базе ОС Android 11

В скором времени большое количество смартфонов Huawei обновят прошивку EMUI 10 на базе ОС Android 11. Данное обновление произойдёт в марте, а позднее реновация ждёт и другие модели.

Речь идёт о глобальных моделях Huawei, которые получили окончательную версию EMUI 10 в данном месяце: Huawei P20, Huawei P20 Pro, Huawei Mate 10, Huawei Mate 10 Pro, Huawei Mate 10 Porsche Design, Huawei Mate RS Porsche, Huawei Mate 20 Lite, Huawei Enjoy 10 Plus, Huawei Enjoy 10s, Huawei Nova 5i. При отсутствии интересующей модели в списке за март можно дождаться обновления, которое произойдёт позднее.

В список вошли такие смарфоны: Huawei P Smart, Huawei P Smart +, Huawei P Smart Z, Huawei Nova 5, Huawei Nova 5i Pro, Huawei Nova 5Z, Huawei Nova 4, Huawei Nova 4e. Для самостоятельной проверки наличия свежей версии прошивки необходимо зайти в «Настройки» > «Система» > «Обновление программного обеспечения» > «Проверить наличие обновлений».

Недавно появились реальные фотографии смартфона Huawei P40 Pro с включённым экраном. В ближайшем будущем китайская компания телекоммуникаций планирует выпустить бюджетные 5G-флагманы линейки Nova 7, а также представила новый складной смартфон Mate Xs.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:59

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