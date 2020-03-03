Вышел первый трейлер мультфильма «Тёмная вселенная: Apokolips War»





Создатели «Тёмной вселенной: Apokolips War» ожидают, что данный мультфильм, представляющий собой вторую полнометражную анимационную картину о Тёмной Лиге, превзойдёт по популярности своего предшественника. Главным антагонистом в ленте выступает Дарксайд – один из наиболее могущественных персонажей «DC Comics», созданный писателем и художником Джеком Кирби. Впервые он появляется в 134-м выпуске комикса «Superman’s Pal Jimmy Olsen», который вышел осенью 1970 года. Слово «Апоколипс», имеющееся в наименовании мультипликационной ленты, является названием родной планеты Дарксайда.В трейлере, обнародованном крупным американским концерном по производству фильмов и телесериалов Warner Bros., показаны такие персонажи: Супермен, Бэтмен, Аквамен, Чудо-женщина, Флэш, Киборг, Зелёный Фонарь, Марсианский Охотник, Болотная Тварь, Шазам, команда Титанов, Лекс Лютор и прочие.