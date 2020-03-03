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Альбина Джанабаева показала на видео сексуальную разминку для офисных сотрудников

В своем микроблоге Instagram певица Альбина Джанабаева, которая входила в «золотой состав» популярной группы «ВИА Гра», опубликовала видео с сексуальной разминкой. Супруга Валерия Меладзе призвала не скучать и не засиживаться, посвятив свою публикацию офисным сотрудникам.

Альбина Джанабаева показала на видео сексуальную разминку для офисных сотрудников


По мнению Альбины Джанабаевой, даже во время рабочего процесса человек должен находить время для того, чтобы разминаться. Простые физические упражнения помогут улучшить кровообращение, а также поспособствуют позитивному настрою и хорошему настроению. Экс-солистка «ВИА Гры» показала некоторые элементы разминки, сидя в кресле. Некоторым фолловерам показалось, что движения артистка продемонстрировала слишком откровенные.

После ухода из популярного коллектива жена Валерия Меладзе часто появляется на различных телевизионных шоу в роли ведущей. Недавно певица опубликовала откровенное фото, на котором можно рассмотреть особенность ее тела. Подписчики обратили внимание на родинку в области груди, которую было видно через черный бюстгальтер. Многие написали в комментариях, что такая уникальная деталь на теле только подчеркивает красоту и сексуальность Альбины Джанабаевой.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:53

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