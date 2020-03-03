Альбина Джанабаева показала на видео сексуальную разминку для офисных сотрудников
В своем микроблоге Instagram певица Альбина Джанабаева, которая входила в «золотой состав» популярной группы «ВИА Гра», опубликовала видео с сексуальной разминкой. Супруга Валерия Меладзе призвала не скучать и не засиживаться, посвятив свою публикацию офисным сотрудникам.
По мнению Альбины Джанабаевой, даже во время рабочего процесса человек должен находить время для того, чтобы разминаться. Простые физические упражнения помогут улучшить кровообращение, а также поспособствуют позитивному настрою и хорошему настроению. Экс-солистка «ВИА Гры» показала некоторые элементы разминки, сидя в кресле. Некоторым фолловерам показалось, что движения артистка продемонстрировала слишком откровенные.
После ухода из популярного коллектива жена Валерия Меладзе часто появляется на различных телевизионных шоу в роли ведущей. Недавно певица опубликовала откровенное фото, на котором можно рассмотреть особенность ее тела. Подписчики обратили внимание на родинку в области груди, которую было видно через черный бюстгальтер. Многие написали в комментариях, что такая уникальная деталь на теле только подчеркивает красоту и сексуальность Альбины Джанабаевой.
По мнению Альбины Джанабаевой, даже во время рабочего процесса человек должен находить время для того, чтобы разминаться. Простые физические упражнения помогут улучшить кровообращение, а также поспособствуют позитивному настрою и хорошему настроению. Экс-солистка «ВИА Гры» показала некоторые элементы разминки, сидя в кресле. Некоторым фолловерам показалось, что движения артистка продемонстрировала слишком откровенные.
После ухода из популярного коллектива жена Валерия Меладзе часто появляется на различных телевизионных шоу в роли ведущей. Недавно певица опубликовала откровенное фото, на котором можно рассмотреть особенность ее тела. Подписчики обратили внимание на родинку в области груди, которую было видно через черный бюстгальтер. Многие написали в комментариях, что такая уникальная деталь на теле только подчеркивает красоту и сексуальность Альбины Джанабаевой.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:53