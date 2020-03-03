Ненависть британцев к Меган Маркл связали с расизмом





«Я не хочу называть Меган Маркл жертвой, но в выпадах в ее адрес определенно присутствует доля расизма. Полагаю, это чувство настолько глубоко укоренилось в сознании людей, что далеко не все готовы подобное признать», - заявила Мэнтел в беседе с журналистами одного из британских телеканалов. Писательница при этом напомнила, что еще сотни лет тому назад супруги представителей королевской семьи также вызывали повышенное внимание со стороны граждан. «Если вы в этом сомневаетесь, вспомните, что происходило каждый раз, когда дамы при королевском дворе оказывались беременными и когда они рожали», - добавила она.По мнению Хилари Мэнтел, женщин из королевской семьи публика привыкла воспринимать так, словно они являются общественной собственностью.