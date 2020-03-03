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Менеджер Little Big ушел из группы после новостей о «Евровидении-2020»

Директор по развитию и пиар-менеджер Little Big Андрей Орехов решил уйти из группы после сообщений об ее участии в «Евровидении-2020». С такой информацией он выступил в личном Facebook-аккаунте.
Менеджер Little Big ушел из группы после новостей о «Евровидении-2020»

Менеджер отметил, что его представление о том, чем бы ему хотелось заниматься, расходятся с мнением участников питерского коллектива. Он испытывает радость и гордость за коллег, которым предстоит выступить от имени России на международном конкурсе. «Я считаю их отличными людьми и лучшими из профессионалов на рынке, но себе там места не нахожу», - отметил Орехов.

Рэйв-группа Little Big примет участие на «Евровидении» в Нидерландах. Вскоре артисты обнародуют песню, с которой представят родную страну на предстоящем мероприятии. Продюсер Яна Рудковская считает коллектив самым лучшим вариантом в РФ для участия в конкурсе. Согласен с этим и ее коллега Иосиф Пригожин, назвавший музыкантов достойными.

Little Big ведет свою историю с 2013 года, базируется в Санкт-Петербурге. Как признались музыканты, они снимали видео к 1 апреля, но ролик неожиданно получил популярность. Было решено создать группу, первый альбом которой вышел в 2014 году. Два года назад Little Big в дуэте с Сергеем Жуковым выпустили клип «Слэмятся пацаны».

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Культура / Важно
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:42

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