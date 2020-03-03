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Исследование геологов показало, что древняя Земля была планетой-океаном

Американские геологи из Колорадского университета сообщают об открытии важных сведений о состоянии Земли 3 млрд. лет тому назад. Новое исследование показало, что древняя планета была полностью покрыта океаном.

Новая информация указывает на то, что 3 млрд лет тому назад Земля представляла собой небесное тело с огромным океаном, который не имел континентов. Эксперты из США проинформировали, что материки образовались лишь тогда, когда тектоника плит столкнула между собой массивные каменистые формирования, которые поднялись на морской поверхностью. Свидетельства об этом древнем подводном мире сохранилось в минералах с морского дна, ныне расположенного в глубинке северо-западной Австралии.

Геологи из Колорадского университета обнаружили нечто неожиданное после анализа около 100 образцов отложений. Оказалось, что 3,2 миллиарда лет назад в океанах было больше кислорода-18, чем кислорода-16. Обычно, первый изотоп выветривается на поверхностных осадочных породах. Поскольку на то время он содержался в воде в изобилии - исследователи пришли к выводу, что тогда вообще не было суши. Подобное открытие является новой страницей в изучении периода "планеты-океана" в истории формирования Земли.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:33

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