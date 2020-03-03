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Звезда «Людей Икс» Зои Кравиц снялась обнаженной для журнала The Pop

Американская актриса театра и кино Зои Кравиц, известная благодаря роли в фантастическом фильме «Люди Икс», приняла участие в откровенной фотосессии для страниц журнала The Pop. Первые кадры обнаженной знаменитости позднее были опубликованы на официальной страничке издания в соцсети Instagram.
Звезда «Людей Икс» Зои Кравиц снялась обнаженной для журнала The Pop

На одном из представленных кадров Зои Кравиц снята фотографом полностью обнаженной, а ее грудь прикрывает топ в виде знака бесконечности, который в данном случае имитирует некое подобие бюстгальтера. Кроме того, область груди прикрывают цветы, которые артистка держит в руках. На еще одном фото актриса стоит перед объективом камеры в прямых строгих брюках черного цвета с красным ремнем от Chanel и подтяжками с жемчужинами того же бренда. А ее тело при этом украшено замысловатым нательным рисунком в виде белой рубашки, черной жилетки и галстука.

Впрочем, это уже не первая откровенная фотосессия с участием Зои Кравиц. К примеру, в начале 2020 года она снялась в похожей сессии в рамках рекламной кампании модного дома Yves Saint Laurent, во время которой также предстала перед публикой в обнаженном виде.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:14

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