Звезда «Людей Икс» Зои Кравиц снялась обнаженной для журнала The Pop





На одном из представленных кадров Зои Кравиц снята фотографом полностью обнаженной, а ее грудь прикрывает топ в виде знака бесконечности, который в данном случае имитирует некое подобие бюстгальтера. Кроме того, область груди прикрывают цветы, которые артистка держит в руках. На еще одном фото актриса стоит перед объективом камеры в прямых строгих брюках черного цвета с красным ремнем от Chanel и подтяжками с жемчужинами того же бренда. А ее тело при этом украшено замысловатым нательным рисунком в виде белой рубашки, черной жилетки и галстука.Впрочем, это уже не первая откровенная фотосессия с участием Зои Кравиц. К примеру, в начале 2020 года она снялась в похожей сессии в рамках рекламной кампании модного дома Yves Saint Laurent, во время которой также предстала перед публикой в обнаженном виде.