Екатерина Шпица пожаловалась на дефицит сна

На новом изображении Екатерина Шпица показана спящей на диване, а недалеко от нее отдыхает коллега Александр Молочников: в таких рабочих условиях находятся отечественные артисты в «ночную смену». Как написала артистка в собственном микроблоге, это «20 минут дремоты за ночь», но по окончанию трудового процесса она спит в домашних условиях. Также она анонсировала предстоящий гастрольный тур со спектаклем «Ромео и Джульетта».Другие российские знаменитости оказались под впечатлением от увиденного. Как заметила Эвелина Бледанс, для нее такая картина очень знакомая, но она спит на спине, чтобы не портить грим. Обычные подписчики пожалели Шпицу, которой приходится ночевать в не самых приятных условиях. «Тяжела жизнь народного артиста», - заявили они.