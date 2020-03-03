Букмекеры оценили шансы Little Big на победу на конкурсе "Евровидение-2020"





Как сообщают российские СМИ, шансы на победу Little Big на "Евровидении-2020" оцениваются букмекерскими конторами в 10%. При этом, претендент из Исландии вызывает наибольшее доверие у людей, занимающихся приемом спортивных ставок. В его случае возможность получения первого места достигает 17%, а литовский исполнитель может занять второе. Отечественным музыкантам предрекают "бронзу".О том, что Little Big будет представлять РФ на европейском песенном конкурсе стало известно лишь пару дней назад. В скором времени солист группы Илья Прусикин сообщит, с каким хитом они выйдут на сцену в Нидерландах. "Евровидение-2020" должно состояться 12-16 мая в Роттердаме, поскольку в прошлом году победил нидерландец Дункан Лоуренс.