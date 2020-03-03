AMOLED-экраны в iPhone предлагают самостоятельно заменять на более доступные IPS-матрицы





В последнее время специалисты iFixit даже выпустили в продажу специальные комплекты для самостоятельной замены дисплея в iPhone, которые включают в себя полный набор необходимых для проведения ремонта инструментов, а также саму IPS-матрицу. Стоимость такого комплекта составляет от 75 долларов США и может достигать 165 долларов для самых топовых моделей. Более того, как оказалось, такие экраны стали весьма распространенным явлением. Разумеется, разработчик предупреждает, что IPS-экран не будет настолько же качественным, как оригинальная AMOLED-матрица, к примеру, он уступает ему по насыщенности цветов и яркости, зато обходится такая панель дешевле. Более того, все экраны-дженерики проходят тщательные тесты, а потому поставляются с гарантией.