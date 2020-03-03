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AMOLED-экраны в iPhone предлагают самостоятельно заменять на более доступные IPS-матрицы

Одним из самых дорогих компонентах в смартфонах Apple iPhone практически всегда был дисплей. Более того, с переходом американского бренда на использование AMOLED-матриц стоимость экранов снова увеличилась. Ситуация дошла до того, что в небольших сервисных центрах пользователям предлагают установить вместо разбитого оригинального AMOLED более доступную IPS-панель.
AMOLED-экраны в iPhone предлагают самостоятельно заменять на более доступные IPS-матрицы

В последнее время специалисты iFixit даже выпустили в продажу специальные комплекты для самостоятельной замены дисплея в iPhone, которые включают в себя полный набор необходимых для проведения ремонта инструментов, а также саму IPS-матрицу. Стоимость такого комплекта составляет от 75 долларов США и может достигать 165 долларов для самых топовых моделей. Более того, как оказалось, такие экраны стали весьма распространенным явлением. Разумеется, разработчик предупреждает, что IPS-экран не будет настолько же качественным, как оригинальная AMOLED-матрица, к примеру, он уступает ему по насыщенности цветов и яркости, зато обходится такая панель дешевле. Более того, все экраны-дженерики проходят тщательные тесты, а потому поставляются с гарантией.

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Технологии
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:33

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