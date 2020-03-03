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Отец Юлии Началовой удивлен культу вокруг его дочери

Многие люди по-разному отреагировали на смерть певицы Юлии Началовой, а некоторые даже принялись считать ее святой. Отец покойной исполнительницы не понимает мнение таких фанатов.
Отец Юлии Началовой удивлен культу вокруг его дочери

Кончина Юлии Началовой в 2019 году произвела странное впечатление на отечественную публику. Для почти всех людей, которые лично знали ее, смерть певицы оказалась настоящим шоком, и от этого они не могли отойти продолжительное время. Другая группа поклонников довольно странно отнеслась к трагедии. На могиле умершей принялись собираться некие лица, называющие Юлию Началову святой, а пребывание на кладбище, где погребли знаменитость, якобы способно помочь в излечении от всяческих заболеваний, как они считают.

Ее отец скептически относится к таким людям. В собственной книге, состоящей из его личных переживаний и воспоминаний, родитель высказался о подобных гражданах. Он выразил сомнение, что его дочь стала святой после того, как умерла, а ценить ее песни необходимо было при ее жизни. Весь имеющийся ажиотаж только лишь испортил близких певицы. При жизни она много работала, чтобы стать знаменитой: пела на ведущих площадках России, была ведущей передач и снималась в кинокартинах.

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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 18:27

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