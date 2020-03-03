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«Вот как должны выглядеть посиделки»: Наталья Рудова приготовила борщ в коктейльном платье

Наталья Рудова опубликовала в личном блоге Instagram серию фотографий с «посиделками с подругой». 36-летняя актриса театра и кино «похвасталась», что приготовила борщ в коктейльном платье.
«Вот как должны выглядеть посиделки»: Наталья Рудова приготовила борщ в коктейльном платье

Российская артистка активно начала развиваться в сфере отечественного телевидения в 2007 году на «Первом канале» в шоу «Две звезды». Наибольшую известность ей принесла роль Ксении Ковальчук в популярном молодежном сериале «Универ. Новая общага». Кроме того, она успела сняться в 41 фильме и получить премию Fashion People Awards в номинации «Актриса года». О своей личной жизни Наталья Рудова почти ничего не рассказывает, однако из-за ее внешности, чувства юмора и таланта, многие поклонники лишь мечтают завоевать сердце звезды.

В недавней записи Наталья Рудова продемонстрировала, «как должны выглядеть посиделки». По словам поклонников, актриса запечатлена в не характерном образе для «готовки». Она одета в ярко красное коктейльное платье, с открытыми плечами и глубоким декольте, в тоже время как обстановка вокруг напоминает обычную кухню российской девушки. На одном из кадров, с шуточной подписью:«Ухаживаешь за всеми и вечно пытаешься всех накормить», в руках героини «Универ» находится тарелка с борщем.

Пользователи Сети оставили многочисленные комплименты в комментариях под записью Натальи Рудовой нахваливая не только ее внешность, но и кулинарные способности.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 18:15

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