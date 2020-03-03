Honor запускает весеннюю акцию со скидками до 9000 рублей





Отмечается, что в период с 3 по 10 марта все желающие смогут приобрести наушники, смартфоны, ноутбуки и другие устройства бренда Honor со скидкой до 9000 рублей. Кроме того, при заказе некоторых товаров покупатели могут рассчитывать на приятные подарки. К примеру, в рамках этой акции 16,1-дюймовый ноутбук MagicBook Pro с процессором Ryzen 5 и твердотельным накопителем объемом 256 ГБ доступен со скидкой в 9000 рублей. А более простая модель MagicBook 14 во всех комплектациях подешевела на 5000 рублей от своей изначальной цены.Принимают участие в весенней акции от Honor и другие устройства популярного бренда. К примеру, 5000 рублей производитель сбросил с ценника флагманского смартфона Honor 20 Pro с 48-мегапиксельной камерой. Еще на 3000 рублей подешевела модель Honor 20S. Кроме того, при покупке смартфона можно получить в подарок фитнес-браслет Honor Band 5 или наушники.