Ученые миссии OSIRIS-REx случайно обнаружили черную дыру





Американские студенты и ученые, работающие над миссией NASA, смогли запечатлеть необычное небесное тело, расположенное на расстоянии 30 тысяч световых лет от Земли. Спектрометр REXIS на борту межпланетной станции OSIRIS-REx обнаружил вспышку космического объекта в созвездии Колумба, в котором проводились наблюдения за астероидом Бенну. Прибор зарегистрировал рентгеновские лучи, исходящие из точки за пределами небесного тела, который исходили из черной дыры.Подобные скачки в яркости можно фиксировать исключительно из космоса, потому что озоновый слой Земли скрывает её от рентгеновского излучения. Их образование происходит в результате поглощения материи черной дырой от светила, которое вращается на её орбите. Это открытие подтвердило корректную работу экспериментального устройства REXIS. Известно, что главной целью последнего является подготовка следующего поколения астрофизиков, инженеров и руководителей научных проектов для разработки и использования астрономического оборудования.