«Пою я примерно как Ольга»: Телеведущая Ксения Собчак обменялась колкостями с Ольгой Бузовой из-за церемонии «Муз-ТВ»
Две знаменитых телеведущих Ксения Собчак и Ольга Бузова не упустили возможности, чтобы сказать в адрес друг друга несколько ласковых слов. Все случилось после того, как были объявлены имена ведущих предстоящей церемонии «Муз-ТВ».
Ольга Бузова предстанет перед публикой в роли ведущей масштабной премии, которая проходит ежегодно впервые. Об этом стало известно после того, как Арман Давлетяров официально назвал имена тех, кто проведет церемонию «Муз-ТВ 2020».
Представители прессы напомнили Ксении Собчак, что она в роли ведущей этого мероприятия находится уже 10 лет, и тут же поспешили у нее поинтересоваться, а стоит ли ее коллеге Ольге Бузовой опасаться в свой адрес с ее стороны шуток или троллинга. Однако Собчак лишь отмахнулась и сказала, что Бузова и сама кого хочешь затроллит.
Ольга Бузова поспешила выхватить микрофон и сказала, что Ксении Собчак так только кажется.
В итоге на этом колкости в адрес друг друга у них не закончились. Ксения Собчак отметила, что хочется чем-то удивлять зрителя и придумать новые фишки. По ее словам, можно было бы начать пить. Помимо этого, Ксения отметила, что поет она примерно также, как Ольга.
В ответ сказала и Ольга Бузова, что Ксения Собчак себе просто льстит.
Ольга Бузова предстанет перед публикой в роли ведущей масштабной премии, которая проходит ежегодно впервые. Об этом стало известно после того, как Арман Давлетяров официально назвал имена тех, кто проведет церемонию «Муз-ТВ 2020».
Представители прессы напомнили Ксении Собчак, что она в роли ведущей этого мероприятия находится уже 10 лет, и тут же поспешили у нее поинтересоваться, а стоит ли ее коллеге Ольге Бузовой опасаться в свой адрес с ее стороны шуток или троллинга. Однако Собчак лишь отмахнулась и сказала, что Бузова и сама кого хочешь затроллит.
Ольга Бузова поспешила выхватить микрофон и сказала, что Ксении Собчак так только кажется.
В итоге на этом колкости в адрес друг друга у них не закончились. Ксения Собчак отметила, что хочется чем-то удивлять зрителя и придумать новые фишки. По ее словам, можно было бы начать пить. Помимо этого, Ксения отметила, что поет она примерно также, как Ольга.
В ответ сказала и Ольга Бузова, что Ксения Собчак себе просто льстит.