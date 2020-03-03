Айза Анохина поделилась своим отношением к алкоголю и наркотикам





Поклонники Айзы Анохиной предложили ей перечислить действия, которые она никогда в жизни не будет совешать. Телеведущая отметила, для неё непозволительно употреблять алкоголь и наркотики. Ювелирный дизайнер сообщила, что не стремиться проводить время выпивая спиртные напитки, поскольку на следующий день чувствует себя очень плохо. Несмотря на это, она не призывает своих подписчиков вести трезвый образ жизни, так как её друзья от этого не отказываются. Некоторые фолловеры заметили, Анохина слишком категорично выказывается по поводу отказа от алкоголя и заподозрили, что ранее телеведущая могла чрезмерно увлечься ним.Однако бьюти-блогер опровергла данные домысли и сообщила, ей и без этого весело. Она также пообещала себе, что никогда не будет набирать вес. Стоит отметить, Айза Анохина обрела популярность в российском шоу-бизнесе благодаря отношениям с рэпером Алексеем Долматовым (Гуф). Дизайнер заявила, несмотря на то, что они расстались в 2013 году и она уже успела побывать в новом браке и снова развестись, её всё равно будут ассоциировать с первым супругом.