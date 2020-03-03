Камеры на борту МКС запечатлели целую флотилию НЛО на орбите Земли
Камеры, установленные на борту международной космической станции засняли целую флотилию неопознанных летающих аппаратов, которые движутся на фоне земного шара. Эти уникальные кадры недавно были опубликованы на YouTube-канале UFOGent.
На показанных кадрах можно увидеть, как на фоне темной области космоса сначала появляется лишь одна небольшая ярко светящаяся точка. Однако уже спустя несколько секунд к ней присоединяются десятки таких же объектов. В день съемки флотилии НЛО никаких официальных заявлений от NASA или других космических агентств по поводу запуска группировок спутников не было, поэтому многие пользователи поспешили предположить, что оборудование на борту МКС запечатлело космическую армию представителей внеземных цивилизаций.
В комментариях к этому видео некоторые пользователи даже предположили, что флотилия НЛО готовится к атаке на Землю.
На показанных кадрах можно увидеть, как на фоне темной области космоса сначала появляется лишь одна небольшая ярко светящаяся точка. Однако уже спустя несколько секунд к ней присоединяются десятки таких же объектов. В день съемки флотилии НЛО никаких официальных заявлений от NASA или других космических агентств по поводу запуска группировок спутников не было, поэтому многие пользователи поспешили предположить, что оборудование на борту МКС запечатлело космическую армию представителей внеземных цивилизаций.
В комментариях к этому видео некоторые пользователи даже предположили, что флотилия НЛО готовится к атаке на Землю.
Наука
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:59