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Финские ученые доказали необходимость отказа от курения во время планирования беременности

Ученые из University of Eastern Finland (UEF) в городе Куопио доказали необходимость отказа от курения во время планирования беременности. Благодаря новым исследованиям им удалось выяснить, что курение в первом триместре нарушает развитие органов ребенка и повышает риск врожденных патологий.
Финские ученые доказали необходимость отказа от курения во время планирования беременности

В рамках научной работы сотрудники университета проанализировали онтогенез более миллиона новорожденных детей. Особое внимание они обратили на физические особенности матерей с их генетическим кодом и приобретенными привычками. Как выяснилось, кроме характерных морфологических факторов на развитие плода влияло курение на самой начальной стадии зарождения жизни.

Один из руководителей исследования профессор Изабель Румчич отметила, что "отказа от курения до 13-й недели беременности недостаточно", поскольку остаточные изменения в организме матери все еще продолжают сказываться на деформации головного мозга ребенка и закладки всего организма. По словам ученых, такие малыши рождаются с врожденными патологиями и недостаточной массой тела, что повышает риск смертельного исхода.

Практикующие репродуктологи настоятельно рекомендуют всем семейным парам пересмотреть свой образ жизни и отказаться от пагубных привычек, в том числе и от курения, еще на стадии планирования беременности.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:51

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