Представлен полноприводный автомобиль Audi A3 Sportback





По сравнению с прежней модификацией, Audi A3 увеличился в размерах: теперь он шире и длиннее, а объем багажного отсека составляет 1200 литров. В машине присутствуют два вида подвески с адаптивными амортизаторами. Одна из них со сниженным на 10 мм дорожным просветом, а вторая - на 15 мм. Приобрести хэтчбек можно с различными вариантами моторов: дизельным со 116 «лошадками» и бензиновым, генерирующим 150 лошадиных сил. Автомобиль обладает современной мультимедийной системой с дисплеем на 10,25 дюймов и сенсорным регулятором громкости, реагирующим на круговые движения пальцев и распознающим голосовые команды. Стоит отметить наличие высокоскоростной передачи данных через Wi-F-точку доступа в интернет.На протяжении первого месяца весны в европейских странах станут принимать предзаказы на Audi A3 Sportback. Первые автомобили клиенты в мае. Начальная стоимость хэтчбека составляет почти 29 000 евро. О продажах в России пока какой-либо информации нет.