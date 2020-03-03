АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
EUR 73.42 USD 66.33
Курс валют на 03.03.2020

Представлен полноприводный автомобиль Audi A3 Sportback

Немецкая фирма Audi презентовала новую полноприводную модель A3 Sportback. В машине имеется автопилот для управления транспортом на скоростных магистралях.
Представлен полноприводный автомобиль Audi A3 Sportback

По сравнению с прежней модификацией, Audi A3 увеличился в размерах: теперь он шире и длиннее, а объем багажного отсека составляет 1200 литров. В машине присутствуют два вида подвески с адаптивными амортизаторами. Одна из них со сниженным на 10 мм дорожным просветом, а вторая - на 15 мм. Приобрести хэтчбек можно с различными вариантами моторов: дизельным со 116 «лошадками» и бензиновым, генерирующим 150 лошадиных сил. Автомобиль обладает современной мультимедийной системой с дисплеем на 10,25 дюймов и сенсорным регулятором громкости, реагирующим на круговые движения пальцев и распознающим голосовые команды. Стоит отметить наличие высокоскоростной передачи данных через Wi-F-точку доступа в интернет.

На протяжении первого месяца весны в европейских странах станут принимать предзаказы на Audi A3 Sportback. Первые автомобили клиенты в мае. Начальная стоимость хэтчбека составляет почти 29 000 евро. О продажах в России пока какой-либо информации нет.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В марте смартфоны Huawei обновят прошивку EMUI 10 на базе ОС Android…
Букмекеры оценили шансы Little Big на победу на конкурсе…
Блогер Ида Галич рассказала о том, что фигура Оксаны Самойловой вызывает у неё чувство…
Дочь певицы Валерии поделилась архивными кадрами из…
AMOLED-экраны в iPhone предлагают самостоятельно заменять на более доступные…
Стало известно о провале ведущего «Дом-а2» Антона Беккужева на его прошлой…
Отец Юлии Началовой удивлен культу вокруг его…
Певица Нюша поделилась забавными фото своей дочери…
«Вот как должны выглядеть посиделки»: Наталья Рудова приготовила борщ в коктейльном…
Honor запускает весеннюю акцию со скидками до 9000…
Айза Анохина поделилась своим отношением к алкоголю и…
Камеры на борту МКС запечатлели целую флотилию НЛО на орбите…
Ученые миссии OSIRIS-REx случайно обнаружили черную…
Финские ученые доказали необходимость отказа от курения во время планирования…
Представлен полноприводный автомобиль Audi A3…
Психологи перечислили необычные профессии для…
Анна Седокова рассказала, что в 12 лет стала жертвой сексуального…
«Просто пустышка»: Поклонники обвинили Марию Погребняк в «недостойном…
Российские депутат и мэр выпустили собственный клип в стиле…
Владимир Яглыч объяснил, почему решился показать 2-летнюю дочь…
«Максим - клон моего сына и отца Ксении»: Роза Сябитова рассказала о новом возлюбленном…
Турецкие танки М60ТМ с украинской защитой провалили испытания реальными боями в…
В Little Big рассказали о подготовке к…
В России могут упростить оформление субсидий по…
Блогер Екатерина Диденко устроила истерику и сорвала съемки шоу телеведущей Ксении…
«Пою я примерно как Ольга»: Телеведущая Ксения Собчак обменялась колкостями с Ольгой Бузовой из-за церемонии…
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life:…
Директор Софии Ротару прокомментировал слухи об уходе певицы со…
Просмотреть все новости