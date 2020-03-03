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Российские депутат и мэр выпустили собственный клип в стиле хип-хоп

В ЯНАО депутат окружного Заксобрания Виктор Казарин и глава городской администрации Губкинского Андрей Гаранин выпустили собственный музыкальный клип на композицию в стиле хип-хоп. Свой трек политики решили создать в поддержку региональных инициатив под названием «Уютный Ямал».

В видеоклипе демонстрируются социальные объекты, детские игровые площадки, оборудованные спортивные территории, проведение акций от волонтеров и активистов. «Что нас ждет в 2020 году? Выбор за тобой!» - поют мэр и депутат в этом клипе. На фоне их вокала демонстрируются также кадры с выступлением чиновников перед аплодирующими им горожанами. В администрации города Губкинский отметили, что цель создания этого клипа заключается в привлечении местных жителей к более активному участию в проекте. Кроме того, решение о создании песни депутат и мэр приняли еще несколько месяцев тому назад. «Выбор пал именно на рэп, поскольку этот стиль музыки очень любит молодежь и даже некоторые представители старшего поколения», - отметили в пресс-службе городской администрации.

Примечательно, что большую часть этого ролика Казарин и Гарагин поют не сами, поскольку трек исполняет звукорежиссер местного ДК.

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Общество / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:28

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