Блогер Екатерина Диденко устроила истерику и сорвала съемки шоу телеведущей Ксении Собчак





Оказывается, что Екатерина устроила перед самым началом записи жуткую истерику. Ее пытались успокоить все те, кто находился на съемочной площадке. Не осталась в стороне и Ксения Собчак, которая до последнего пыталась подобрать правильные слова, чтобы успокоить девушку. Тем не менее, у нее ничего не вышло.О том, что происходило в студии, рассказала другой блогер, которая была приглашена на программу в качестве эксперта. По ее словам, Екатерина не испытывает и капли сожаления и просто хорошая актриса. На смерти своего мужа она развернула целую пиар-компанию.Напомним, ранее Екатерина Диденко праздновала вместе со своими друзьями свой день рождение в бане. Ее супруг и несколько друзей нырнули в бассейн с сухим льдом, в результате чего погибли. Сама Екатерина уже на следующий день после трагической истории давала интервью для популярной передачи «Пусть говорят», за которое ей заплатили около полутора миллионов рублей.