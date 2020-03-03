Блогер Екатерина Диденко устроила истерику и сорвала съемки шоу телеведущей Ксении Собчак
Екатерина Диденко дала интервью в эфире «Пусть говорят», в после ее позвали в гости на шоу «Док-Ток» позвала Ксения Собчак. Однако съемки этого выпуска программы так и не смогли закончить, потому что блогер, которая известна, как «аптечный ревизорро» их просто на просто сорвала.
Оказывается, что Екатерина устроила перед самым началом записи жуткую истерику. Ее пытались успокоить все те, кто находился на съемочной площадке. Не осталась в стороне и Ксения Собчак, которая до последнего пыталась подобрать правильные слова, чтобы успокоить девушку. Тем не менее, у нее ничего не вышло.
О том, что происходило в студии, рассказала другой блогер, которая была приглашена на программу в качестве эксперта. По ее словам, Екатерина не испытывает и капли сожаления и просто хорошая актриса. На смерти своего мужа она развернула целую пиар-компанию.
Напомним, ранее Екатерина Диденко праздновала вместе со своими друзьями свой день рождение в бане. Ее супруг и несколько друзей нырнули в бассейн с сухим льдом, в результате чего погибли. Сама Екатерина уже на следующий день после трагической истории давала интервью для популярной передачи «Пусть говорят», за которое ей заплатили около полутора миллионов рублей.
Оказывается, что Екатерина устроила перед самым началом записи жуткую истерику. Ее пытались успокоить все те, кто находился на съемочной площадке. Не осталась в стороне и Ксения Собчак, которая до последнего пыталась подобрать правильные слова, чтобы успокоить девушку. Тем не менее, у нее ничего не вышло.
О том, что происходило в студии, рассказала другой блогер, которая была приглашена на программу в качестве эксперта. По ее словам, Екатерина не испытывает и капли сожаления и просто хорошая актриса. На смерти своего мужа она развернула целую пиар-компанию.
Напомним, ранее Екатерина Диденко праздновала вместе со своими друзьями свой день рождение в бане. Ее супруг и несколько друзей нырнули в бассейн с сухим льдом, в результате чего погибли. Сама Екатерина уже на следующий день после трагической истории давала интервью для популярной передачи «Пусть говорят», за которое ей заплатили около полутора миллионов рублей.