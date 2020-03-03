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Блогер Екатерина Диденко устроила истерику и сорвала съемки шоу телеведущей Ксении Собчак

Екатерина Диденко дала интервью в эфире «Пусть говорят», в после ее позвали в гости на шоу «Док-Ток» позвала Ксения Собчак. Однако съемки этого выпуска программы так и не смогли закончить, потому что блогер, которая известна, как «аптечный ревизорро» их просто на просто сорвала.

Блогер Екатерина Диденко устроила истерику и сорвала съемки шоу телеведущей Ксении Собчак

Оказывается, что Екатерина устроила перед самым началом записи жуткую истерику. Ее пытались успокоить все те, кто находился на съемочной площадке. Не осталась в стороне и Ксения Собчак, которая до последнего пыталась подобрать правильные слова, чтобы успокоить девушку. Тем не менее, у нее ничего не вышло.

О том, что происходило в студии, рассказала другой блогер, которая была приглашена на программу в качестве эксперта. По ее словам, Екатерина не испытывает и капли сожаления и просто хорошая актриса. На смерти своего мужа она развернула целую пиар-компанию.


Напомним, ранее Екатерина Диденко праздновала вместе со своими друзьями свой день рождение в бане. Ее супруг и несколько друзей нырнули в бассейн с сухим льдом, в результате чего погибли. Сама Екатерина уже на следующий день после трагической истории давала интервью для популярной передачи «Пусть говорят», за которое ей заплатили около полутора миллионов рублей.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:51

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