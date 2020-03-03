«Просто пустышка»: Поклонники обвинили Марию Погребняк в «недостойном поведении»

Несколько дней назад в семье популярного блогера и фармацевта произошла трагедия. На дне рождении Екатерины Диденко все гости пострадали от отравления парами сухого льда. Два человека, включая мужа изменницы, умерли в тот же день. Поскольку Мария Погребняк «коллега» по Instagram и подруга вдовы, подписчики неоднозначно реагируют на обычную активность и светские публикации модного дизайнера.Некоторые пользователи Сети прямолинейно высказались в комментариях под недавним постом Марии Погребняк. 31-летняя супруга российского футболиста написала о «детской травме» из-за которой, она теперь не может носить серьги более 2-х часов и, какие аксессуары она любит больше всего. Поклонники восприняли такую запись, как «недостойное поведение» к своей коллеге, поскольку после трагедии «не прошло и недели». Одна из обеспокоенных подписчиц обратилась к блогеру со словами: «У вас есть хоть капля сочувствия? Откуда столько злости к Екатерине Диденко?».На все комментарии Мария Погребняк отвечает очень остро: «Хватит мне о ней писать! Мое мнение осталось таким же, особенно, когда она побежала уже к Собчак». Такая реакция еще больше провоцирует и без того возмущенных подписчиков.