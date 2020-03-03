Владимир Яглыч объяснил, почему решился показать 2-летнюю дочь общественности
Известный российский актер Владимир Яглыч решил рассказать о причинах, по которым он все же решился показать широкой публике свою 2-летнюю дочь, которую артист с супругой прежде тщательно скрывали от окружающих. По словам звезды «Ночной смены», они с супругой таким образом хотели лишить «доброжелателей» шанса заработать на их семье.
Актер не скрывает, что он привык к жесткому разграничению между частной и публичной жизнью. По его словам, всегда существует что-то личное, о чем он не готов рассказывать и чем не станет делиться не только с журналистами, но и с поклонниками. В качестве примера супруг Антонины Паперной рассказал о случаях, когда родители специально заводят своим новорожденным детям странички в социальных сетях. Выхолит так, что ребенок, еще толком не успев родиться, уже имеет собственный блог. Такой подход, по мнению Яглыча, им с супругой не нравится.
В то же время артист пояснил, что на семейную фотосессию с участием маленькой дочери Евы, которая впоследствии была опубликована в одном из популярных журналов, семья решилась лишь для того, чтобы никто из «доброжелателей» не смог заработать материальные блага или популярность за счет случайно раздобытых снимков малышки.
Актер не скрывает, что он привык к жесткому разграничению между частной и публичной жизнью. По его словам, всегда существует что-то личное, о чем он не готов рассказывать и чем не станет делиться не только с журналистами, но и с поклонниками. В качестве примера супруг Антонины Паперной рассказал о случаях, когда родители специально заводят своим новорожденным детям странички в социальных сетях. Выхолит так, что ребенок, еще толком не успев родиться, уже имеет собственный блог. Такой подход, по мнению Яглыча, им с супругой не нравится.
В то же время артист пояснил, что на семейную фотосессию с участием маленькой дочери Евы, которая впоследствии была опубликована в одном из популярных журналов, семья решилась лишь для того, чтобы никто из «доброжелателей» не смог заработать материальные блага или популярность за счет случайно раздобытых снимков малышки.
ШоуБиз
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 17:22