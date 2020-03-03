Владимир Яглыч объяснил, почему решился показать 2-летнюю дочь общественности

Актер не скрывает, что он привык к жесткому разграничению между частной и публичной жизнью. По его словам, всегда существует что-то личное, о чем он не готов рассказывать и чем не станет делиться не только с журналистами, но и с поклонниками. В качестве примера супруг Антонины Паперной рассказал о случаях, когда родители специально заводят своим новорожденным детям странички в социальных сетях. Выхолит так, что ребенок, еще толком не успев родиться, уже имеет собственный блог. Такой подход, по мнению Яглыча, им с супругой не нравится.В то же время артист пояснил, что на семейную фотосессию с участием маленькой дочери Евы, которая впоследствии была опубликована в одном из популярных журналов, семья решилась лишь для того, чтобы никто из «доброжелателей» не смог заработать материальные блага или популярность за счет случайно раздобытых снимков малышки.