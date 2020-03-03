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Анна Седокова рассказала, что в 12 лет стала жертвой сексуального насилия

Певица Анна Седокова на своей странице в Instagram рассказала, что 25 лет назад стала жертвой сексуального насилия. Таким образом она решила поддержать девушек, которые хоть раз сталкивались с подобной проблемой.

Согласно утверждениям Анны Седоковой, её внимание привлёк недавний пост от певицы Назимы Жанибековой, оказавшейся в подобной ситуации. Знаменитость решила поделиться своим видением ситуации и рассказала, 25 лет назад также стала жертвой домогательства, на тот момент ей было 12. «Для того, чтобы открыть правду о некоторых событиях в жизни мне понадобилось 25 лет и я восхищаюсь теми, кто не стал молчать», – сообщила исполнительница. Также она заявила, что долгое время старалась молчать и боялась делиться информацией о свершившемся, несмотря на многомиллионную поддержку поклонников.

Певица даже представить трудно, какие чувства испытывает девушка, которая осталась один на один со своей проблемой. Седокова призвала представительниц прекрасного пола научиться давать отпор тем, кто позволяет себе лишнее и поддерживать друг друга, давая понять, что с женщинами так не поступают. Она также отметила, нужно уважать себя и не позволять никому указывать на место, на котором человек не хочет находиться. Исполнительница заявила, что не стоит участвовать в программе "Холостяк", где среди 20 кандидаток мужчина должен сам выбрать себе пару.

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ШоуБиз
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:38

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