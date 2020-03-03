АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
EUR 73.42 USD 66.33
Курс валют на 03.03.2020

«Максим - клон моего сына и отца Ксении»: Роза Сябитова рассказала о новом возлюбленном дочери

Первая сваха страны Роза Сябитова рассказала о новом возлюбленном своей дочери Ксении. Молодого человека по имени Максим она считает клоном своего сына.
«Максим - клон моего сына и отца Ксении»: Роза Сябитова рассказала о новом возлюбленном дочери

Роза Сябитова поделилась, что ее дочь тяжело переживала развод со своим первым супругом, брак с которым продлился только один месяц. Телеведущая всячески ее поддерживала и старалась отвлечь, поскольку боялась, что девушка перестанет верить мужчинам. Сейчас у Ксении в личной жизни все наладилось. По словам первой свахи страны, ее дочь уже два года встречается с мужчиной по имени Максим. Роза Сябитова считает жениха дочери копией своего сына и мужа, отца Ксении, и радуется продолжению семейного сценария. Она в восторге от молодого человека и говорит, что его нельзя сравнивать с предыдущим зятем, поскольку они совершенно разные. Ксения и Максим сейчас живут отдельно. Звездная мама поддержала дочь в этом решении и сделала все от нее зависимое, чтобы ее дети имели свое жилье, поскольку сама телеведущая в молодости не обладала такой роскошью.

Роза Сябитова поделилась, что избранник дочери является руководителем лаборатории, и его работа очень значима для всей страны. Телеведущая отметила, что возлюбленные пока не думают о свадьбе, однако когда это случится, пообещала поделиться с поклонниками.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 17:12

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Просто пустышка»: Поклонники обвинили Марию Погребняк в «недостойном…
Российские депутат и мэр выпустили собственный клип в стиле…
Владимир Яглыч объяснил, почему решился показать 2-летнюю дочь…
Анна Седокова рассказала, что в 12 лет назад стала жертвой сексуального…
«Максим - клон моего сына и отца Ксении»: Роза Сябитова рассказала о новом возлюбленном…
Турецкие танки М60ТМ с украинской защитой провалили испытания реальными боями в…
В Little Big рассказали о подготовке к…
В России могут упростить оформление субсидий по…
Блогер Екатерина Диденко устроила истерику и сорвала съемки шоу телеведущей Ксении…
«Пою я примерно как Ольга»: Телеведущая Ксения Собчак обменялась колкостями с Ольгой Бузовой из-за церемонии…
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life:…
Директор Софии Ротару прокомментировал слухи об уходе певицы со…
В РФ начали продавать Honor View 30 Pro без сервисов…
Актриса Татьяна Васильева отметила 73-летие в кругу детей и…
«До сих пор проблемы»: Максим Галкин рассказал, как Алла Пугачева подорвала свое…
Стася Милославская ответила на обвинения в…
«Звездная семья»: Настя Ивлеева удивила пользователей снимками с супругом…
«Я получала 5 рублей в день»: Лариса Долина рассказала о своей первой…
Чулпан Хаматовой вручили диплом спустя 23 года после окончания…
Татьяна Тарасова поддержала решение Аделины Сотниковой завершить спортивную…
Иностранцы положительно оценили участие Little Big в…
Опубликован снимок предполагаемого смартфона iPhone…
"У моей красотки день варенья": Павел Прилучный поздравил дочь Мию с днем…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова поделилась с поклонниками отрывком новой…
Лариса Малеванная поделилась историей своей борьбы с раком…
«Это очень сложно»: Глюкоза рассказала о конфликтах между своими…
Астрономы решили загадку планет…
Медики назвали причины пересыхания губ и способы лечения в домашних…
Просмотреть все новости