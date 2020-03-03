«Максим - клон моего сына и отца Ксении»: Роза Сябитова рассказала о новом возлюбленном дочери





Роза Сябитова поделилась, что ее дочь тяжело переживала развод со своим первым супругом, брак с которым продлился только один месяц. Телеведущая всячески ее поддерживала и старалась отвлечь, поскольку боялась, что девушка перестанет верить мужчинам. Сейчас у Ксении в личной жизни все наладилось. По словам первой свахи страны, ее дочь уже два года встречается с мужчиной по имени Максим. Роза Сябитова считает жениха дочери копией своего сына и мужа, отца Ксении, и радуется продолжению семейного сценария. Она в восторге от молодого человека и говорит, что его нельзя сравнивать с предыдущим зятем, поскольку они совершенно разные. Ксения и Максим сейчас живут отдельно. Звездная мама поддержала дочь в этом решении и сделала все от нее зависимое, чтобы ее дети имели свое жилье, поскольку сама телеведущая в молодости не обладала такой роскошью.Роза Сябитова поделилась, что избранник дочери является руководителем лаборатории, и его работа очень значима для всей страны. Телеведущая отметила, что возлюбленные пока не думают о свадьбе, однако когда это случится, пообещала поделиться с поклонниками.