Турецкие танки М60ТМ с украинской защитой провалили испытания реальными боями в Сирии



Turkish M60TM Tank was destroyed by Airstrike in #Idlib during the supput to Al-Nusra backed turkish



pic by infantmilitario pic.twitter.com/Z3vzvXzVEZ — Yusha Yuseef (@MIG29_) March 2, 2020

Указанная военная техника турецкой армии принимала участие в наступлении, устроенном боевиками незаконных вооруженных формирований, и должна была выступить в роли тарана, сокрушающего на своем пути оборону правительственных сил. Вот только вместо ударов реактивными гранатами или ПТУР, М60ТМ столкнулись с авиацией, которая быстро вывела их из строя. Даже когда снаряды не попадали точно в цель, осколки от взрыва вместе с ударной волной повреждали все оборудование, установленное на внешней стороне боевых машин.В похожую ситуацию попал один из танков, фото которого было опубликовано в сети микроблогов Twitter. На снимке можно увидеть, что больше всего на обшивке боевой машины повреждению подверглись непосредственно компоненты внешней активной защиты.