В России могут упростить оформление субсидий по ЖКХ





По действующему законодательству РФ, получение субсидий предполагает отсутствие долгов за коммунальные услуги. Теперь в Минстрое хотят ввести послабление: будет учитываться задолженность лишь за прошедшие 3 года, которая также подтверждена судом. Проект нормативного акта, который должен вступить в силу с 1 января 2021 года, предусматривает отказ от практики предоставления документов о наличии или отсутствии долгов по оплате ЖКХ.Вместо этого соответствующий орган начнет запрашивать подобные данные о гражданах, которые дополняются вступившим в законную силу судебным постановлением. На основании изученной информации будет приниматься решение о выдаче субсидий. Кроме прочего, с 1 января также вносятся перемены в ЖК России. Вскоре выплаты смогут получить россияне, чьи расходы на коммунальные услуги превышают предельно возможную долю в общем доходе семьи.