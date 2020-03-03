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В России могут упростить оформление субсидий по ЖКХ

Минстрой предложил постановление, согласно которому упрощаются правила оформления субсидий на оплату ЖКХ. Подобную информацию разместили на веб-портале проектов нормативных правовых актов.

По действующему законодательству РФ, получение субсидий предполагает отсутствие долгов за коммунальные услуги. Теперь в Минстрое хотят ввести послабление: будет учитываться задолженность лишь за прошедшие 3 года, которая также подтверждена судом. Проект нормативного акта, который должен вступить в силу с 1 января 2021 года, предусматривает отказ от практики предоставления документов о наличии или отсутствии долгов по оплате ЖКХ.

Вместо этого соответствующий орган начнет запрашивать подобные данные о гражданах, которые дополняются вступившим в законную силу судебным постановлением. На основании изученной информации будет приниматься решение о выдаче субсидий. Кроме прочего, с 1 января также вносятся перемены в ЖК России. Вскоре выплаты смогут получить россияне, чьи расходы на коммунальные услуги превышают предельно возможную долю в общем доходе семьи.

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Политика / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:56

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