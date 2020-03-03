В Little Big рассказали о подготовке к «Евровидению-2020»
На «Евровидении-2020» Россию представит музыкальный коллектив Little Big. Сейчас артисты занимаются подготовкой к предстоящему мероприятию.
В нынешнем году популярный конкурс «Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме. РФ представит на этом культурном мероприятии рэйв-группа Little Big. Как передает издание «НьюИнформ» со ссылкой на менеджмент музыкантов, в планах артистов снять видеоклип и записать сингл специально для конкурса.
Российский продюсер Яна Рудковская считает, что у Little Big есть шанс стать фаворитом «Евровидения». По ее мнению, коллектив модный, крутой, поэтому правильно именно их отправить в Нидерланды, учитывая, что это особенное государство, у которого изощренный вкус и менталитет.
В нынешнем году популярный конкурс «Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме. РФ представит на этом культурном мероприятии рэйв-группа Little Big. Как передает издание «НьюИнформ» со ссылкой на менеджмент музыкантов, в планах артистов снять видеоклип и записать сингл специально для конкурса.
Российский продюсер Яна Рудковская считает, что у Little Big есть шанс стать фаворитом «Евровидения». По ее мнению, коллектив модный, крутой, поэтому правильно именно их отправить в Нидерланды, учитывая, что это особенное государство, у которого изощренный вкус и менталитет.
Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:02