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В Little Big рассказали о подготовке к «Евровидению-2020»

На «Евровидении-2020» Россию представит музыкальный коллектив Little Big. Сейчас артисты занимаются подготовкой к предстоящему мероприятию.
В Little Big рассказали о подготовке к «Евровидению-2020»

В нынешнем году популярный конкурс «Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме. РФ представит на этом культурном мероприятии рэйв-группа Little Big. Как передает издание «НьюИнформ» со ссылкой на менеджмент музыкантов, в планах артистов снять видеоклип и записать сингл специально для конкурса.

Российский продюсер Яна Рудковская считает, что у Little Big есть шанс стать фаворитом «Евровидения». По ее мнению, коллектив модный, крутой, поэтому правильно именно их отправить в Нидерланды, учитывая, что это особенное государство, у которого изощренный вкус и менталитет.

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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 17:02

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