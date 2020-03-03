Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx





Анонсированная компьютерная игра Half-Life: Alyx разработана американской компанией Valve и построена на собственном игровом движке Source 2. Кроме основной команды специалистов над проектом Half-Life трудится студия Campo Santo, а в качестве сценаристов выступили Эрик Волпоу и Джей Пинкертон. Сиквел Alyx позиционирует себя, как основная часть шутера от первого лица, а не как спин-офф или отдельный эпизод истории.В официальных видеороликах от Valve Corporation наглядно продемонстрированы возможности гравитационных перчаток, оружия главной героини Алекс Вэнс и способы превращения предметов с помощью специального устройства. Кроме того, из видео можно узнать, что собой представляют хедкрабы и как взаимодействовать с окружающим антиутопичным миром.Разработчики сообщили, что Half-Life: Alyx будет доступна для приобретения и установки в марте 2020 года. В качестве платформы выхода названа ОС Windows и совместимые с ней VR-системы.