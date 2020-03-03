Директор Софии Ротару прокомментировал слухи об уходе певицы со сцены
В последнее время в Сети распространяются слухи об уходе Софии Ротару со сцены. Директор украинской певицы решил прокомментировать информацию, которая лишь частично была правдивой.
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров сообщил, что сведения об уходе исполнительницы из шоу-биза являются преувеличенными. По его словам, звезда недавно выступила на «Песне года» в Германии, а после - в Казахстане. Вскоре также состоятся концерты в России, которые не будут включать в себя сольные туры. Для этого есть веская причина: двухчасовое исполнение хитов изматывает 72-летнюю звезду. Исключением можно назвать мероприятия для различного рода бизнесменов и политиков, которые хотят показать высокий уровень.
Менеджер Ротару считает, что даже если украинская знаменитость решиться на окончание карьеры - оно будет сопровождаться крупным гастрольным туром по всей стране. Теперь же её можно чаще увидеть на закрытых вечеринках, что подтверждается недавним выступлением с Филиппом Киркоровым. Последний засыпал певицу комплиментами и даже пригласил её на медленный танец. Впоследствии бывший супруг Аллы Пугачевой признался, что был бы не против в дальнейшем сотрудничать с Ротару.
Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров сообщил, что сведения об уходе исполнительницы из шоу-биза являются преувеличенными. По его словам, звезда недавно выступила на «Песне года» в Германии, а после - в Казахстане. Вскоре также состоятся концерты в России, которые не будут включать в себя сольные туры. Для этого есть веская причина: двухчасовое исполнение хитов изматывает 72-летнюю звезду. Исключением можно назвать мероприятия для различного рода бизнесменов и политиков, которые хотят показать высокий уровень.
Менеджер Ротару считает, что даже если украинская знаменитость решиться на окончание карьеры - оно будет сопровождаться крупным гастрольным туром по всей стране. Теперь же её можно чаще увидеть на закрытых вечеринках, что подтверждается недавним выступлением с Филиппом Киркоровым. Последний засыпал певицу комплиментами и даже пригласил её на медленный танец. Впоследствии бывший супруг Аллы Пугачевой признался, что был бы не против в дальнейшем сотрудничать с Ротару.
ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:40