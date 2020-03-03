Директор Софии Ротару прокомментировал слухи об уходе певицы со сцены

Концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров сообщил, что сведения об уходе исполнительницы из шоу-биза являются преувеличенными. По его словам, звезда недавно выступила на «Песне года» в Германии, а после - в Казахстане. Вскоре также состоятся концерты в России, которые не будут включать в себя сольные туры. Для этого есть веская причина: двухчасовое исполнение хитов изматывает 72-летнюю звезду. Исключением можно назвать мероприятия для различного рода бизнесменов и политиков, которые хотят показать высокий уровень.Менеджер Ротару считает, что даже если украинская знаменитость решиться на окончание карьеры - оно будет сопровождаться крупным гастрольным туром по всей стране. Теперь же её можно чаще увидеть на закрытых вечеринках, что подтверждается недавним выступлением с Филиппом Киркоровым. Последний засыпал певицу комплиментами и даже пригласил её на медленный танец. Впоследствии бывший супруг Аллы Пугачевой признался, что был бы не против в дальнейшем сотрудничать с Ротару.