"У моей красотки день варенья": Павел Прилучный поздравил дочь Мию с днем рождения
Павел Прилучный показал на странице в Instagram две фотографии своей дочери Мии. В комментарии знаменитый актер поздравил наследницу с днем рождения.
Недавно Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили преданным поклонникам о своем намерении развестись. При этом знаменитости сообщили, что расторжение брака пройдет спокойно и без скандалов. Пара отметила, что будет любить и заботится о своих детях вместе. Также актеры попросили представителей СМИ не беспокоить их. Сегодня звезда сериала "Мажор" разместил две фотографии своей дочери Мии, сделанные в разные периоды ее жизни. В комментарии Павел Прилучный написала: "Было — стало. У моей красотки день варенья!".
Подписчики отреагировали моментально. Они поздравили Мию с днем рождения и пожелали малышку счастья, удачи и множество положительных эмоций. Многие отметили, что на последней фотографии девочка очень похожа на свою мать Агату Муцениеце. За час пост Павла Прилучного набрал почти 95 000 отметок "Мне нравится".
Недавно Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили преданным поклонникам о своем намерении развестись. При этом знаменитости сообщили, что расторжение брака пройдет спокойно и без скандалов. Пара отметила, что будет любить и заботится о своих детях вместе. Также актеры попросили представителей СМИ не беспокоить их. Сегодня звезда сериала "Мажор" разместил две фотографии своей дочери Мии, сделанные в разные периоды ее жизни. В комментарии Павел Прилучный написала: "Было — стало. У моей красотки день варенья!".
Подписчики отреагировали моментально. Они поздравили Мию с днем рождения и пожелали малышку счастья, удачи и множество положительных эмоций. Многие отметили, что на последней фотографии девочка очень похожа на свою мать Агату Муцениеце. За час пост Павла Прилучного набрал почти 95 000 отметок "Мне нравится".