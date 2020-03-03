"У моей красотки день варенья": Павел Прилучный поздравил дочь Мию с днем рождения

Недавно Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили преданным поклонникам о своем намерении развестись. При этом знаменитости сообщили, что расторжение брака пройдет спокойно и без скандалов. Пара отметила, что будет любить и заботится о своих детях вместе. Также актеры попросили представителей СМИ не беспокоить их. Сегодня звезда сериала "Мажор" разместил две фотографии своей дочери Мии, сделанные в разные периоды ее жизни. В комментарии Павел Прилучный написала: "Было — стало. У моей красотки день варенья!".Подписчики отреагировали моментально. Они поздравили Мию с днем рождения и пожелали малышку счастья, удачи и множество положительных эмоций. Многие отметили, что на последней фотографии девочка очень похожа на свою мать Агату Муцениеце. За час пост Павла Прилучного набрал почти 95 000 отметок "Мне нравится".