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"У моей красотки день варенья": Павел Прилучный поздравил дочь Мию с днем рождения

Павел Прилучный показал на странице в Instagram две фотографии своей дочери Мии. В комментарии знаменитый актер поздравил наследницу с днем рождения.
"У моей красотки день варенья": Павел Прилучный поздравил дочь Мию с днем рождения

Недавно Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили преданным поклонникам о своем намерении развестись. При этом знаменитости сообщили, что расторжение брака пройдет спокойно и без скандалов. Пара отметила, что будет любить и заботится о своих детях вместе. Также актеры попросили представителей СМИ не беспокоить их. Сегодня звезда сериала "Мажор" разместил две фотографии своей дочери Мии, сделанные в разные периоды ее жизни. В комментарии Павел Прилучный написала: "Было — стало. У моей красотки день варенья!".

Подписчики отреагировали моментально. Они поздравили Мию с днем рождения и пожелали малышку счастья, удачи и множество положительных эмоций. Многие отметили, что на последней фотографии девочка очень похожа на свою мать Агату Муцениеце. За час пост Павла Прилучного набрал почти 95 000 отметок "Мне нравится".

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:39

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