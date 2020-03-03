Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова поделилась с поклонниками отрывком новой песни
В личном аккаунте Instagram в Stories ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова разместила видео с отрывком новой песни. К слову, выхода хита звезды ждут уже несколько недель.
Фанаты популярной певицы Ольги Бузовой ждут премьеры ее нового трека уже не первый день. Ранее телеведущая размещала в Сети припев песни, который уже начали активно разучивать ее поклонники.
Теперь же теледива опубликовала ролик, где она поет еще часть этой музыкальной композиции и весело под нее танцует. В ролике девушка предстала перед публикой в спортивном костюме с оголенным животом. Кроме того, ведущая «Дом-2» Ольга Бузова спросила у своих фолловеров, а ждут ли они презентации песни. Многие отметили, что хотят уже поскорее услышать песню целиком.
А вот хейтеры наоборот сказали, что из Ольги певица никакая, а поэтому она и показывает общественности свою фигуру.
Стоит отметить, что ранее именно из-за этого трека в Сети поползли слухи о фейковом романе между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном. Все из-за того, что в песне присутствуют слова: «это не любовь, а просто хайп».
Фанаты популярной певицы Ольги Бузовой ждут премьеры ее нового трека уже не первый день. Ранее телеведущая размещала в Сети припев песни, который уже начали активно разучивать ее поклонники.
Теперь же теледива опубликовала ролик, где она поет еще часть этой музыкальной композиции и весело под нее танцует. В ролике девушка предстала перед публикой в спортивном костюме с оголенным животом. Кроме того, ведущая «Дом-2» Ольга Бузова спросила у своих фолловеров, а ждут ли они презентации песни. Многие отметили, что хотят уже поскорее услышать песню целиком.
А вот хейтеры наоборот сказали, что из Ольги певица никакая, а поэтому она и показывает общественности свою фигуру.
Стоит отметить, что ранее именно из-за этого трека в Сети поползли слухи о фейковом романе между Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном. Все из-за того, что в песне присутствуют слова: «это не любовь, а просто хайп».