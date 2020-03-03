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Актриса Татьяна Васильева отметила 73-летие в кругу детей и внуков

Российская актриса Татьяна Васильева отметила 73-летие в компании собственных детей и внуков. Снимок торжества с участием знаменитости появился в ее Instagram-аккаунте.
Актриса Татьяна Васильева отметила 73-летие в кругу детей и внуков

По словам Татьяны Васильевой, она очень счастлива, когда в ее родном доме собираются дети и внуки. Российскую знаменитость с 73-летием поздравили дети сын Филипп Васильев, дочь Елизавета Мартиросян, а также внуки Адам и Мирра. После праздника звезда обнародовала в личном микроблоге фотографии торжества. «Я самая счастливая», - написала под изображением именинница. Подписчики присоединились к поздравлениям, отдельно восхитившись ее крепким и дружным семейством.

Два раза актриса вступала в законный брак. Первым спутником жизни оказался коллега по творческому цеху Анатолий Васильев, от которого она родила сына Филиппа. В 1983 году Васильева вступила в брак с Георгием Мартиросяном. Результатом их союза стала дочь Елизавета. У телезвезды четверо внуков: Иван, Григорий, Мирра и Адам.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:28

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