Актриса Татьяна Васильева отметила 73-летие в кругу детей и внуков

По словам Татьяны Васильевой, она очень счастлива, когда в ее родном доме собираются дети и внуки. Российскую знаменитость с 73-летием поздравили дети сын Филипп Васильев, дочь Елизавета Мартиросян, а также внуки Адам и Мирра. После праздника звезда обнародовала в личном микроблоге фотографии торжества. «Я самая счастливая», - написала под изображением именинница. Подписчики присоединились к поздравлениям, отдельно восхитившись ее крепким и дружным семейством.Два раза актриса вступала в законный брак. Первым спутником жизни оказался коллега по творческому цеху Анатолий Васильев, от которого она родила сына Филиппа. В 1983 году Васильева вступила в брак с Георгием Мартиросяном. Результатом их союза стала дочь Елизавета. У телезвезды четверо внуков: Иван, Григорий, Мирра и Адам.