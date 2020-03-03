«До сих пор проблемы»: Максим Галкин рассказал, как Алла Пугачева подорвала свое здоровье





Как утверждает Максим Галкин, много лет тому назад Алла Борисовна стала участницей Чернобыльского концерта, который был организован после взрыва на АЭС. Более того, телеведущий подчеркивает, что за эту поездку Пугачева расплачивается своим здоровьем до сих пор. В эфире популярного шоу «Сегодня вечером» юморист также добавил, что высокий уровень радиационного излучения навредил эндокринной системе певицы, спровоцировав массу серьезных проблем в работе щитовидной железы. «Это была история, когда далеко не все соглашались туда ехать. А Ирина Понаровская и Алла оказались в числе тех, кто не смог отказать. У Аллы после этого выступления очень быстро полетела щитовидка. До сих пор проблемы с этим. А у Иры после того концерта в голосе появилась характерная хрипотца», - вспоминает супруг Примадонны, отмечая, что в то время еще никто не знал, какие меры следует предпринимать для защиты организма от радиации.При этом, как заверил шоумен, в рамках того самого концерта Аллу Борисовну организаторы все же попросили надеть на голову «свинцовую шапочку».