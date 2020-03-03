«Я получала 5 рублей в день»: Лариса Долина рассказала о своей первой работе

Народная артистка России начала свою творческую карьеру в далеком 1971 году в эстрадном оркестре «Мы одесситы». До этого она росла в простой семье строителя и машинистки, которые старались заработать денег для обучения дочери в музыкальной школе. В эфире телевизионной программы «Вечерний Ургант» Лариса Долина призналась, что с юного возраста выступала в художественной самодеятельности и по-началу скрывала это от родителей.64-летняя исполнительница поделилась своими воспоминаниями о первой работе, за которую ей платили 5 рублей, что на тот момент считалось очень приличной зарплатой. «Когда музыканты приехали к нам и встали на колени перед моей мамой, она была в шоке», - так начала свою историю Лариса Долина. В конце 60-х годов музыкальная группа, в которой пела 13-летняя артистка «в какой-то момент начала выступать в ресторане», а, поскольку она была слишком юна для официальной работы, нужно было уговорить родителей на «незаконную авантюру».После долгих сопротивлений будущая народная артистка все же добилась своего и выступала в ресторане «Украина» два раза в неделю с 19:00 до 21:00. По словам Ларисы Долиной, заработанные деньги она откладывала на «хорошие вещи».