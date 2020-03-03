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Чулпан Хаматовой вручили диплом спустя 23 года после окончания ГИТИСа

Чулпан Хаматова решила поделиться радостной новостью со своими подписчиками в соцсетях. Актрисе вручили диплом спустя 23 года после окончания ГИТИСа.

На странице Чулпан Хаматовой на веб-платформе Instagram появилась новая публикация, которая удивила поклонников. Звезда кино предстала на прикрепленной фотографии со своим бывшим супругом Иваном Волковым, с которым она закончила ГИТИС 23 года тому назад. Оказалось, что экс-возлюбленным удалось получить дипломы о высшем образовании лишь сейчас. Несмотря на многочисленные вопросы от фанатов, обе знаменитости решили сохранить в тайне причину столь позднего получения документа.

Звезда телесериала "Паук" лишь в шутку сообщил поклонникам, что с подтверждением об окончании ВУЗа поиск работы станет намного легче. Внимательные пользователи Сети смогли рассмотреть на изображении, что Хаматовой и Волкову была присуждена квалификация актеров драматического театра и кино. Стоит отметить, что брак артистов продлился недолго: они развелись вскоре после рождения дочери Арины, которой едва исполнилось пару месяцев.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 16:02

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