Чулпан Хаматовой вручили диплом спустя 23 года после окончания ГИТИСа

На странице Чулпан Хаматовой на веб-платформе Instagram появилась новая публикация, которая удивила поклонников. Звезда кино предстала на прикрепленной фотографии со своим бывшим супругом Иваном Волковым, с которым она закончила ГИТИС 23 года тому назад. Оказалось, что экс-возлюбленным удалось получить дипломы о высшем образовании лишь сейчас. Несмотря на многочисленные вопросы от фанатов, обе знаменитости решили сохранить в тайне причину столь позднего получения документа.Звезда телесериала "Паук" лишь в шутку сообщил поклонникам, что с подтверждением об окончании ВУЗа поиск работы станет намного легче. Внимательные пользователи Сети смогли рассмотреть на изображении, что Хаматовой и Волкову была присуждена квалификация актеров драматического театра и кино. Стоит отметить, что брак артистов продлился недолго: они развелись вскоре после рождения дочери Арины, которой едва исполнилось пару месяцев.