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Татьяна Тарасова поддержала решение Аделины Сотниковой завершить спортивную карьеру

Татьяна Тарасова на своей странице в Instagram выразила поддержку по поводу решения Аделины Сотниковой завершить спортивную карьеру. Она отметила, что фигуристка смогла пройти длинный путь, и пожелала ей дальнейших достижений в других проектах.

Недавно российская фигуристка Аделина Сотникова во время эфира передачи «Судьба человека» сообщила о решении покинуть большой спорт и завершить карьеру. Олимпийская чемпионка рассказала, что не перестанет принимать участие в разных проектах, поэтому её фанаты могут не расстраиваться. Сотникова решила окончательно поставить точку в своей карьере профессиональной карьере и отказывается участвовать в соревновательных шоу. Эта новость удивила большое количество поклонников спортсменки, но его поддержала тренер Татьяна Тарасова.

Она прокомментировала это событие и отметила, Сотникова прошла долгий и красивый путь, добилась отличных результатов, и это мечта каждого спортсмена. Также она пожелала ей удачи во всех остальных достижениях и гарантировала своё содействие.

«Дорогая моя Аделинка! Пишу данный пост на катке, где ты тренировалась. Ты преодолела большой и красивый путь, достигла больших высот и стала олимпийской чемпионкой. Об этом мечтает любой спортсмен. Я желаю, чтоб в твоей жизни всё складывалось наилучшим образом. Будь красивой, яркой, прекрасной, счастливой и, главное здоровой» — заявила Тарасова.

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Спорт
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 15:55

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