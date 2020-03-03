Иностранцы положительно оценили участие Little Big в «Евровидении»





2 марта Первый канал официально сообщил об участии группы в музыкальном конкурсе. Пользователи из разных европейских стран позитивно восприняли результаты российского национального отбора. Большинство из них полагает, что страна сделала правильный выбор, предоставляя право участия оригинальному коллективу. Некоторые юзеры отметили, что будут голосовать именно за Little Big. «Россия только что победила на «Евровидении», — подчеркнул один из пользователей.Группа Little Big основана в 2013 году в Санкт-Петербурге. В ее состав вошли Илья Прусикин, Софья Таюрская, Антон Лиссов и Сергей Макаров. Благодаря клипу на песню Skibidi, набравшему 350 миллионов просмотров, о коллективе стало известно за пределами России. Ранее участники группы поделились, что для выступления на музыкальном конкурсе подготовили веселую композицию с «бразильским оттенком».