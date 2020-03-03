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"Ильич, не подведи": Гарик Харламов будет поддерживать Little Big на конкурсе "Евровидение-2020"

Гарик Харламов сообщил в своем Instagram-аккаунте, что будет поддерживать Little Big на конкурсе "Евровидение-2020". Также комик попросил лидера музыкальной группы Илью Прусикина не подвести его.
"Ильич, не подведи": Гарик Харламов будет поддерживать Little Big на конкурсе "Евровидение-2020"

Гарик Харламов разместил фотографию группы Little Big. Резидент и ведущий Comedy Club сообщил, что именно этот музыкальный коллектив будет представлять Российскую Федерацию на международного конкурса "Евровидение-2020", который пойдет с 12 по 16 мая в Роттердаме. В комментарии возлюбленный Кристины Асмус написал: "Не знаю, что из этого выйдет, но впервые я искренне рад за выбор. Буду болеть за ребят!". В конце публикации резидент Comedy Club попросил лидера группы Илью Прусикина не подвести его и всю страну.

Подписчики написали, что очень рады за Little Big и обязательно будут их поддерживать. Многие отметили, что именно эта группа может стать победителем на конкурсе "Евровидение-2020". За несколько десятков минут пост Гарика Харламова набрал более 65 000 лайков.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:05

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