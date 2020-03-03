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Стася Милославская ответила обвинения в анорексии

Многочисленные поклонники актрисы Стаси Милославской заволновались на счет ее «анорексии». Звезда успокоила всех неравнодушных, отметив, что с ней все в порядке.
Стася Милославская ответила обвинения в анорексии

Талантливая отечественная артистка и невеста Александра Петрова Стася Милославская ныне пребывает в хорошей физической форме. Она может похвалиться привлекательным и стройным телосложением. Находятся некоторые критики, по мнению которых, знаменитость в действительности очень худая, о чем постоянно пишут в Instagram-аккаунте Милославской. Вероятно, подобных постов накопилось довольно много, в связи с чем актриса решила ответить на слова скептиков.

Возлюбленная Александра Петрова с юмором относится к таким заявлениям. Актриса не чувствует каких-либо проблем со здоровьем из-за худобы. Вес набирать она не намерена, особенно в угоду поклонникам. «Люди так переживают, что я умираю от анорексии, что не могут промолчать», сказала.

Петров встречался до Стаси Милославской с коллегой Ириной Старшенбаум, с которой познакомился четыре года назад при создании кинокартины «Притяжение». Общение с нынешней девушкой актер начал в процессе съемок «Стрельцов», а недавно артистка перебралась жить в квартиру Александра.

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ШоуБиз
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:33

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