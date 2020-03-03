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«Россия остается светским государством»: В Кремле прокомментировали появление Бога в Конституции

Внесение в Конституцию России поправки, в которой упоминается Бог, никак не изменяет светского характера государства. Об этом прессе рассказал глава кремлевской пресс-службы Дмитрий Песков, комментируя соответствующие изменения в Основном законе.

Стоит напомнить, что 2 марта 2020 года российский президент Владимир Путин внес на рассмотрение нижней палаты пакет поправок, в одной из которых речь идет о сохранении памяти предков, которые в тексте документа называются людьми «передавшими нам идеалы и веру в Бога». Речь в указанном документе идет, в частности и о преемственности развития государства. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, речь в указанном отрывке идет о предках тех людей, которые живут в России. Что же касается идеалов, то их представитель Кремля характеризовал как «наши общие». Примечательно, что ранее, еще на стадии разработки поправок к Основному закону страны членами специальной рабочей группы, неоднократно высказывались предложения о закреплении веры в Бога в Конституции. Сама инициатива столкнулась с неоднозначной оценкой, но в целом получила поддержку.

На вопрос журналистов о том, не перестанет ли Россия при этом быть страной, в которой церковь и государство разделены, и каким образом власти будут после этого относиться к атеистам, Дмитрий Песков подчеркнул, что никаких изменений в этом плане не предвидится. «Очевидно, что Россия остается светским государством, не меняя своего характера при внесении таких поправок», - добавил он.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 15:02

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