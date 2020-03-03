Лариса Малеванная поделилась историей своей борьбы с раком легких





Лариса Малеванная сообщила в эфире программы «Судьба человека», что ей пришлось столкнуться со страшной болезнью в 2012 году, которая дала о себе знать болями в сердце. Позднее врачи диагностировали у 81-летней актрисы рак легкого в третьей степени, что не помешало звезде участвовать в съемках киноленты «Оттепель». Несмотря на первоначальный отказ от операции, советской артистке нашли хорошего хирурга, который смог удалить опухоль.Исполнительница роли Аллы Сергеевной в «Интердевочке» говорит, что её близким повезло намного меньше: первый супруг знаменитости, режиссер Геннадий Опорков умер в 1980-х из-за рака печени, а брат Малеванной скончался от проблем с сердцем вскоре после её выздоровления. Хотя прогнозы врачей относительно продолжительности жизни Малеванной были неутешительными и ограничивались лишь парой месяцев, вопреки предсказаниям актриса уже 8 лет подряд чувствует себя отлично.