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Лариса Малеванная поделилась историей своей борьбы с раком легких

Лариса Малеванная появилась в качестве гостя в новом выпуске ток-шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». Звезда фильма «Интердевочка» поделилась историей своей борьбы с раком легких.

Лариса Малеванная сообщила в эфире программы «Судьба человека», что ей пришлось столкнуться со страшной болезнью в 2012 году, которая дала о себе знать болями в сердце. Позднее врачи диагностировали у 81-летней актрисы рак легкого в третьей степени, что не помешало звезде участвовать в съемках киноленты «Оттепель». Несмотря на первоначальный отказ от операции, советской артистке нашли хорошего хирурга, который смог удалить опухоль.

Исполнительница роли Аллы Сергеевной в «Интердевочке» говорит, что её близким повезло намного меньше: первый супруг знаменитости, режиссер Геннадий Опорков умер в 1980-х из-за рака печени, а брат Малеванной скончался от проблем с сердцем вскоре после её выздоровления. Хотя прогнозы врачей относительно продолжительности жизни Малеванной были неутешительными и ограничивались лишь парой месяцев, вопреки предсказаниям актриса уже 8 лет подряд чувствует себя отлично.

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ШоуБиз
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:30

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