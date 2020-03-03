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В РФ начали продавать Honor View 30 Pro без сервисов Google

На рынке России начались продажи смартфона Honor View 30 Pro. В этом мобильном аппарате отсутствуют сервисы американской компании Google.
В РФ начали продавать Honor View 30 Pro без сервисов Google

Новый девайс не должен испугать отечественных потребителей отсутствием приложений от Google. В данный момент Honor View 30 Pro в полной мере готов к успешному функционированию – у него присутствует свой маркет разных мобильных программ App Gallery, где имеются все необходимые сервисы. При необходимости можно установить альтернативный пакет Gapps с IT-продуктами Google, за исключением только бесконтактных платежей.

Смартфон получил от разработчиков экран на 6,57 дюйма, 8 Гб/256 Гб памяти, процессор Kirin 990, камеру с телезум- и широкоугольным объективами и основным датчиком на 40 Мп, а также оптической стабилизацией, двойной фронтальной камерой 32+8 Мп. За автономность отвечает аккумулятор на 4100 мАч.

Стоимость устройства Honor View 30 Pro составляет на территории России 36 990 рублей. В случае покупки 3 марта потребитель может получить фитнес-часы MagicWatch 2 в подарок. Потом смартфон продолжать продавать 10 и 17 марта.

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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 16:34

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