В РФ начали продавать Honor View 30 Pro без сервисов Google





Новый девайс не должен испугать отечественных потребителей отсутствием приложений от Google. В данный момент Honor View 30 Pro в полной мере готов к успешному функционированию – у него присутствует свой маркет разных мобильных программ App Gallery, где имеются все необходимые сервисы. При необходимости можно установить альтернативный пакет Gapps с IT-продуктами Google, за исключением только бесконтактных платежей.Смартфон получил от разработчиков экран на 6,57 дюйма, 8 Гб/256 Гб памяти, процессор Kirin 990, камеру с телезум- и широкоугольным объективами и основным датчиком на 40 Мп, а также оптической стабилизацией, двойной фронтальной камерой 32+8 Мп. За автономность отвечает аккумулятор на 4100 мАч.Стоимость устройства Honor View 30 Pro составляет на территории России 36 990 рублей. В случае покупки 3 марта потребитель может получить фитнес-часы MagicWatch 2 в подарок. Потом смартфон продолжать продавать 10 и 17 марта.