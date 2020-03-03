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Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова сойдется в схватке с Ксенией Собчак во время Премии МУЗ-ТВ 2020

Ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова продвинулась в очередной раз по карьерной лестнице. Так, певица стала одной из ведущих Премии МУЗ-ТВ 2020, которая пройдет в июне. К слову, вести масштабное мероприятие Ольга Бузова будет со своей некогда подругой Ксенией Собчак.

Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова сойдется в схватке с Ксенией Собчак во время Премии МУЗ-ТВ 2020

Имена ведущих будущей церемонии были объявлены во время пресс-завтрака МУЗ-ТВ. Известно, что в пару двум телеведущим выбрали Максима Галкина, а также Александра Ревву. А вот Лера Кудрявцева, которая на протяжении многих лет проводила эту церемонию в список ведущих, на этот раз не попала.

Говорят и о том, что после мероприятия организованного МУЗ-ТВ ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова появилась в таком наряде, что журналисты тут же поспешили развеять слухи о беременности звезды.

Стоит отметить, такую грандиозную Премию телеведущая Ольга Бузова будет вести впервые. Большинство ее фанатов уже в предвкушении, какой она будет.


Говорят и о том, что несмотря на бурный роман с Давидом Манукяном теледива Ольга Бузова не забросила свою творческую деятельность и продолжает усердно работать над своим развитием.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:51

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