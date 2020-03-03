Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова сойдется в схватке с Ксенией Собчак во время Премии МУЗ-ТВ 2020





Имена ведущих будущей церемонии были объявлены во время пресс-завтрака МУЗ-ТВ. Известно, что в пару двум телеведущим выбрали Максима Галкина, а также Александра Ревву. А вот Лера Кудрявцева, которая на протяжении многих лет проводила эту церемонию в список ведущих, на этот раз не попала.Говорят и о том, что после мероприятия организованного МУЗ-ТВ ведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова появилась в таком наряде, что журналисты тут же поспешили развеять слухи о беременности звезды.Стоит отметить, такую грандиозную Премию телеведущая Ольга Бузова будет вести впервые. Большинство ее фанатов уже в предвкушении, какой она будет.Говорят и о том, что несмотря на бурный роман с Давидом Манукяном теледива Ольга Бузова не забросила свою творческую деятельность и продолжает усердно работать над своим развитием.