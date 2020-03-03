«Это очень сложно»: Глюкоза рассказала о конфликтах между своими дочерьми





Российская поп-исполнительница и актриса кино вместе со своим супругом Александром воспитывают двоих детей: старшую дочь Лидию и младшую – Веру. Личную жизнь Наталья Чистякова-Ионова не выставляет напоказ и предпочитает сохранять «некую семейную тайну». В отличие от своих коллег из шоу-бизнеса, певица практически никогда не публикует фотографии с наследницами в личном блоге Instagram и в то же время всегда с готовностью отвечает на вопросы о дочерях в беседах с журналистами.Не так давно Глюкоза откровенно поделилась, что в отношениях детей «не все гладко». По ее словам, «все очень сложно», так как девочки постоянно конкурируют за внимание родителей и очень ревнуют друг друга. Наталья Чистякова-Ионова отмечает, что к ее удивлению, больше всего переживает именно старшая дочь, «хотя, казалось бы, должно быть наоборот».Певица прикладывает все усилия, чтобы и Лида, и Вера чувствовали любовь мамы абсолютно одинаково, однако она признается, что у нее ничего не выходит. В то же время, Глюкоза надеется, что со временем «все станет на свои места», так как 8-летняя дочь уже считает свою старшую сестру «настоящим авторитетом» и во всем старается ей подражать. Кроме того, девочки очень разные по характеру и сейчас они только формируются как личности.Своих детей 33-летняя поп-исполнительница называет «отдельной вселенной», а себя позиционирует «не просто мамой», но и лучшей подругой Лиды и Веры. Все свободное время Глюкоза старается уделять дочкам и мужу, так как считает семью самой главной частью своей жизни.