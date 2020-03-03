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Максим Фадеев об участии Little Big в "Евровидении-2020" "Единственное здравое решение за последние годы"

Максим Фадеев прокомментировал на странице своего Instagram участие Little Big на конкурсе "Евровидение-2020". Знаменитый продюсер считает, что это было единственное здравое решение за последние годы.
Максим Фадеев об участии Little Big в "Евровидении-2020" "Единственное здравое решение за последние годы"

Максим Фадеев разместил видео, в котором обратился к журналистам с просьбой не звонить ему по поводу международного музыкально конкурса "Евровидение-2020". Исполнитель отметил, что пользователи Сети прекрасно знают, как он относиться к первому каналу и к его руководству. Максим Фадеев сказал, что отправить Little Big на конкурс "Евровидение-2020" - это единственное здравое и правильное решение. Он отметил, что наконец-то Россию будет представлять современная и молодёжная группа.

В конце знаменитый певец пожелал Little Big удачи. Подписчики продюсера согласились с его словами. Некоторые написали, что музыкальная группа довольно неординарная и имеет все шансы стать победителями на конкурсе "Евровидение-2020". За несколько минут видео Максима Фадеева просмотрели почти 68 000 пользователей Сети.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:37

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