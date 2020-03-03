АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Заметная экономия: Обзор Hyundai Ioniq…
EUR 73.42 USD 66.33
Курс валют на 03.03.2020

«Звездная семья»: Настя Ивлеева удивила пользователей снимками с супругом Элджеем

Настя Ивлеева на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала несколько снимков, на которых запечатлена вместе со своим супругом Элджеем. Подписчики телеведущей очень удивились, увидев такую семейную фотосессию.
«Звездная семья»: Настя Ивлеева удивила пользователей снимками с супругом Элджеем

На опубликованных снимках Настя Ивлеева позирует в обнимку со своим избранником. На одной из фотографий запечатлено даже, как Элджей лежит на полу. В описании под снимками телеведущая назвала себя и мужа «звездной семьей». Часть фолловеров оценили образ супругов. «Классные», «Стильные», - комментировали пост фанаты телеведущей. Однако внешний вид возлюбленных понравился не всем пользователям, некоторым даже показался странным. Часть поклонников предположила, что пара на момент съемки находилась под воздействием запрещенных препаратов. «Странная парочка», «Я одна не понимаю эту моду», - выражали свое негодование пользователи.

Таким образом, своими публикациями Настя Ивлеева продолжает удивлять своих подписчиков. Как сообщалось ранее, ведущая «Орел и Решка» с помощью фотошопа пофантазировала о своей жизни до популярности. Такими снимками из своей «прошлой жизни» она очень насмешила поклонников.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 16:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Просто пустышка»: Поклонники обвинили Марию Погребняк в «недостойном…
Российские депутат и мэр выпустили собственный клип в стиле…
Владимир Яглыч объяснил, почему решился показать 2-летнюю дочь…
Анна Седокова рассказала, что в 12 лет назад стала жертвой сексуального…
«Максим - клон моего сына и отца Ксении»: Роза Сябитова рассказала о новом возлюбленном…
Турецкие танки М60ТМ с украинской защитой провалили испытания реальными боями в…
В Little Big рассказали о подготовке к…
В России могут упростить оформление субсидий по…
Блогер Екатерина Диденко устроила истерику и сорвала съемки шоу телеведущей Ксении…
«Пою я примерно как Ольга»: Телеведущая Ксения Собчак обменялась колкостями с Ольгой Бузовой из-за церемонии…
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life:…
Директор Софии Ротару прокомментировал слухи об уходе певицы со…
В РФ начали продавать Honor View 30 Pro без сервисов…
Актриса Татьяна Васильева отметила 73-летие в кругу детей и…
«До сих пор проблемы»: Максим Галкин рассказал, как Алла Пугачева подорвала свое…
Стася Милославская ответила на обвинения в…
«Звездная семья»: Настя Ивлеева удивила пользователей снимками с супругом…
«Я получала 5 рублей в день»: Лариса Долина рассказала о своей первой…
Чулпан Хаматовой вручили диплом спустя 23 года после окончания…
Татьяна Тарасова поддержала решение Аделины Сотниковой завершить спортивную…
Иностранцы положительно оценили участие Little Big в…
Опубликован снимок предполагаемого смартфона iPhone…
"У моей красотки день варенья": Павел Прилучный поздравил дочь Мию с днем…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова поделилась с поклонниками отрывком новой…
Лариса Малеванная поделилась историей своей борьбы с раком…
«Это очень сложно»: Глюкоза рассказала о конфликтах между своими…
Астрономы решили загадку планет…
Медики назвали причины пересыхания губ и способы лечения в домашних…
Просмотреть все новости