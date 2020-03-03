«Звездная семья»: Настя Ивлеева удивила пользователей снимками с супругом Элджеем
Настя Ивлеева на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала несколько снимков, на которых запечатлена вместе со своим супругом Элджеем. Подписчики телеведущей очень удивились, увидев такую семейную фотосессию.
На опубликованных снимках Настя Ивлеева позирует в обнимку со своим избранником. На одной из фотографий запечатлено даже, как Элджей лежит на полу. В описании под снимками телеведущая назвала себя и мужа «звездной семьей». Часть фолловеров оценили образ супругов. «Классные», «Стильные», - комментировали пост фанаты телеведущей. Однако внешний вид возлюбленных понравился не всем пользователям, некоторым даже показался странным. Часть поклонников предположила, что пара на момент съемки находилась под воздействием запрещенных препаратов. «Странная парочка», «Я одна не понимаю эту моду», - выражали свое негодование пользователи.
Таким образом, своими публикациями Настя Ивлеева продолжает удивлять своих подписчиков. Как сообщалось ранее, ведущая «Орел и Решка» с помощью фотошопа пофантазировала о своей жизни до популярности. Такими снимками из своей «прошлой жизни» она очень насмешила поклонников.
На опубликованных снимках Настя Ивлеева позирует в обнимку со своим избранником. На одной из фотографий запечатлено даже, как Элджей лежит на полу. В описании под снимками телеведущая назвала себя и мужа «звездной семьей». Часть фолловеров оценили образ супругов. «Классные», «Стильные», - комментировали пост фанаты телеведущей. Однако внешний вид возлюбленных понравился не всем пользователям, некоторым даже показался странным. Часть поклонников предположила, что пара на момент съемки находилась под воздействием запрещенных препаратов. «Странная парочка», «Я одна не понимаю эту моду», - выражали свое негодование пользователи.
Таким образом, своими публикациями Настя Ивлеева продолжает удивлять своих подписчиков. Как сообщалось ранее, ведущая «Орел и Решка» с помощью фотошопа пофантазировала о своей жизни до популярности. Такими снимками из своей «прошлой жизни» она очень насмешила поклонников.
ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 16:16