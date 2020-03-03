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Опубликован снимок предполагаемого смартфона iPhone 9

Вскоре должна состояться презентация нового смартфона iPhone 9. В интернете появился фотоснимок, как предполагается, именно этого гаджета.

Новый мобильный аппарат от американской корпорации Apple под названием iPhone 9 считается одной из наиболее ожидаемых новинок первых шести месяцев нынешнего года. В Сети публиковались различные сведения о нем, но официальных данных пока крайне мало. Также достоверно неизвестно, как точно будет именоваться очередная технологическая разработка купертиновцев, какие она получит параметры и как станет внешне отличаться от восьмой модификации.

Недавно в мировой «паутине» появился «живой» кадр смартфона. Если он не является фейком, то можно отметить очень схожую с предыдущим поколением внешность, такое же расположение клавиш и смещенную ниже эмблему. Первые слухи о iPhone 9 возникли довольно давно, и тогда его называли обновленной версией «восьмерки». Информаторы утверждали, что американский производитель задействовал те же корпус и экран, но техническая «начинка» окажется совсем другой.

Гаджеты iPhone 8 и iPhone 8 Plus фирма Apple презентовала в сентябре 2017 года. Они используют операционную систему iOS 11, процессор A11 Bionic и порт Lightning.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:44

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