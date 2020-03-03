Ани Лорак презентовала клип на песню "Я бы летала"

Несколько недель Ани Лорак интриговала своих преданных поклонников кадрами, сделанными на съемках ее нового клипа. Знаменитость ежедневно напоминала фанатам, что скоро состоится премьера видео на песню "Я бы летала". Сегодня исполнительница опубликовала ролик и презентовала клип. В комментарии известная певца написала: "С огромной радостью дарю вам свою нежность и любовь в этом невероятно красивом видео".В конце Ани Лорак добавила, что в этом видео любовь витает в воздухе и поблагодарила свою команду за помощь и поддержку. Подписчики поздравили исполнительницу с премьерой и пожелали ей успехов во всех начинаниях, женского счастья и удачи. Многие отметила, что песня "Я бы летала" уже стала для них одной из самых любимых. Видео известной певицы за час просмотрели более 65 000 раз.